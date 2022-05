In seguito a tutta una serie di rincari e rialzi, più o meno previsti, su trasporti, materie prime ed energia, il prezzo del caffè è praticamente arrivato alle stelle in tutta Italia. Per bar è ristoranti è dunque difficile proporlo a un euro.

Difficile ma non impossibile: lo dimostra lo scontrino di un caffè a Villa Del Bosco di un lettore di Newsbiella.it, dove la classica tazzina viene servita al prezzo di 90 centesimi.