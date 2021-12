E' corsa alle mascherine Ffp2, ma i prezzi sono stabili

Quelle bianche sono ormai poche. Le rosa, ma anche quelle blu, nere e di tanti altri colori al momento ce ne sono ancora, ma in alcuni esercizi commerciali ancora per poco. In tante farmacie sono letteralmente andate a ruba già dalla vigilia, e si è in attesa di nuove forniture.

E' l'effetto del Decreto Festività dello scorso 23 dicembre, che ha aperto una nuova fase nella campagna del Governo contro la pandemia da coronavirus, e che ha dato il via alla ricerca delle mascherine Ffp2 da mesi non più così richieste.

Dall'antivigilia, se le Ffp2 non servono per i luoghi di culto, diverso è invece per i cinema e i teatri, dove vengono chieste anche a fianco al Super Green Pass.

E non solo. Il dispositivo di protezione più resistente sarà infatti un "must" in spazi al chiuso ma anche in alcune aree all'aperto, come allo stadio, nei mezzi di trasporto e ai concerti.

Gli studenti, a quanto sembra, potranno in ogni caso continuare a utilizzare le mascherine chirurgiche, ma la struttura commissariale fornirà al personale scolastico Ffp2 e Ffp3 nel caso in cui in classe ci siano alunni esentati dall’utilizzo dei Dpi. È quanto prevede il nuovo decreto del governo, che menziona anche la scuola tra i luoghi che necessitano di più attenzione.

Buone notizie, almeno al momento, però per i prezzi, che non sono ancora aumentati. Si va dall'1.50 euro a 2,50 euro a dispositivo, esattamente come prima del Decreto Festività dello scorso 23 dicembre. Solo nelle prossime settimane si potrà vedere se l'aumento della richiesta comporterà il classico aumento di prezzo, in particolare con l'utilizzo dei bus dei ragazzi per andare a scuola.