Fm Dental Biella, come riconoscere la Parodontite e come curarla

Chiamata anche Piorrea, questa malattia colpisce l'apparato di supporto del dente (parodonto) e come esito finale porta alla perdita prematura dello stesso. L'equipe di Fm Dental di Francesco Morrone la cura seguendo protocolli innovativi che si basano su studi certificati, attuati e consigliati dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia: “Curiamo la Parodontite secondo il concetto di mininvasività - spiega Francesco che in queste settimane sta giusto seguendo un corso di laserterapia ed è specializzato nel trattamento di queste malattie -. E lo facciamo utilizzando strumenti ultrasonici, air flow e sonici. In questo modo evitiamo il trattamento attraverso chirurgia, dando forte importanza alla prevenzione domiciliare”. Obiettivo di Fm Dental è evitare la perdita del dente: “Cerchiamo di intervenire in tempo - conclude Francesco - e di garantire il prolungamento della sua vita. Ma è molto importante intervenire allo stadio iniziale. Per questo motivo è meglio prevenire anche con una semplice visita ai primi segnali”.