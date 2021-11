Sandigliano, spettacolo e alta moda al Relais Cascina Era, FOTO

Moda, arte e bon-ton è il nome dell’evento di alta moda nel quale si è svolta la sfilata ospitata al Relais Cascina Era domenica 7 novembre. La serata ha registrato un alto numero di partecipanti sia alla cena che alla vera e propria sfilata e circa una sessantina di persone hanno dovuto rinunciare all’ingresso a causa dell’esaurimento dei posti a disposizione.

Organizzata da Raffaella Biasia, Alessia Zuppicchiatti e Ilaria Garcia, la manifestazione ha portato sul palco del Relais numerosi brand di fama internazionale, tra i quali il marchio biellese Modesto Bertotto.

Dato l’enorme successo ottenuto e il riscontro positivo da parte del pubblico, le organizzatrici hanno in programma di presentare la collezione primavera-estate 2022 in una nuova sfilata in programma per fine aprile. Nel frattempo, si sta valutando la possibilità di realizzare una piccola sfilata con i negozi nel il periodo natalizio.