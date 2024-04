Vigliano: "Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore" le parole di Italo Calvino per il discorso del 25 aprile

Oggi anche Vigliano, con i suoi cittadini, gli amministratori, le Forze dell'ordine e le associazioni ha celebrato il 25 aprile, Festa della Liberazione. Dopo la Santa Messa solenne in suffragio dei caduti di tutte le guerre nella chiesa di Santa Maria Assunta alle 10.30 è seguita la commemorazione civile, con la posa della corona e l'omaggio ai caduti in viale della Rimembranza, al cippo dei fucilati (aiuola antistante il Municipio) e in piazza Roma.

"Da 79 anni possiamo fare festa perchè l'Italia può fare festa perchè l'Italia ha iniziato un percorso democratico e libero che ci ha condotto fino ad oggi. Per questo sentiamo il dovere di portare il nostro omaggio nei luoghi in cui questa liberazione è stata conquistata. Quando non abbiamo memoria della storia corriamo il rischio di commettere gli stessi errori".