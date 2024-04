A Ronco Biellese e Ternengo si festeggia il 25 aprile e si ricordano i caduti - FOTO

Alle 9 di stamattina a Ronco la popolazione, gli amministratori, le associazioni e le Forze dell'Ordine, si sono ritrovati presso il Municipio per la commemorazione del 25 aprile. Il corteo si è poi diretto ai Giardini della Pace per l'omaggio floreale ai Caduti e la deposizione della corona d’alloro.

La commemorazione è proseguita a Ternengo con deposizione della Corona d’alloro al monumento ai caduti della Grande Guerra, la preghiera, e gli interventi di Luciano Guala, vicepresidente del Comitato Provinciale A.N.P.I. Biella, e del Sindaco di Ternengo Luigi Russo.

Ecco le parole di Luigi Russo: "Storicamente tra i comuni della Valle Cervo ai quali si aggiungono Bioglio e Pettinengo per appartenenza alla sezione ANPI Valle Cervo, si è soliti commemorare a turno il 25 aprile Festa della Liberazione. Quest'anno l'appuntamento era previsto a Ternengo. Ho desiderato commemorare questa festa esprimendo il più alto valore di Festa Nazionale, con sentimento di patriottismo e ripercorrendo quegli aspetti trasversali che costituiscono l'identità Nazionale e che non sono identificabili politicamente. Rispetto, lealtà e tutela della libertà, con merito e memoria di coloro che c'è l'hanno consegnata, sono, per noi amministratori, doveri istituzionali da trasmettere come grande eredità".