Imprenditoria femminile, nasce il Comitato della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Si è insediato giovedì 21 ottobre il Comitato per l'imprenditorialità femminile della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Il Comitato, che resterà in carica per i prossimi tre anni, è formato da dodici componenti effettivi più due supplenti, nominati dalla Giunta camerale tra i consiglieri e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola.

«Oltre il 22% delle imprese del Piemonte Nord Orientale è a conduzione femminile: si tratta dunque di una componente significativa del nostro tessuto produttivo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio. «Il Comitato nasce con l'obiettivo di promuovere la presenza e il ruolo delle donne nel mondo dell'imprenditoria e valorizzare l'importante contributo che possono apportare per lo sviluppo e la competitività dell'intero sistema economico, ragione per cui si è voluto prediligere una composizione aperta del Comitato e non esclusivamente femminile». Durante la riunione di insediamento i componenti del Comitato hanno eletto come presidente per il mandato 2021-2024 Elisabetta Belletti, imprenditrice in ambito assicurativo e rappresentante del settore del commercio nel Consiglio camerale.

«Desidero anzitutto ringraziare tutti i e le componenti per la fiducia accordatami» dichiara la neo-presidente Elisabetta Belletti «È per me motivo di particolare soddisfazione rappresentare un Comitato che esprime una categoria, quella delle imprese femminili, sempre più incisiva nel panorama economico territoriale e nazionale. Oggi più che mai chi fa impresa ha bisogno di iniziative valide e concrete: i risultati si raggiungono lavorando insieme e l'impegno del Comitato sarà quello di offrire un supporto e un contributo fattivo allo sviluppo dell'imprenditoria femminile del territorio, nella consapevolezza – sottolinea Belletti – che la presenza delle donne, sia alla guida che all'interno di un'impresa, rappresenta un elemento di opportunità e un segno di crescita e speranza».