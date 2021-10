Elisa Scarlatta testimonial di "Percorsi diVini tra Lessona e Bramaterra": “Ho visto angoli di paradiso tra queste colline”

"Percorsi diVini tra Lessona e Bramaterra" sono percorsi pedonali e ciclabili (11 km a piedi, 22 in bici), ideati con la collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, e concepiti per fare conoscere luoghi, territori, la storia, la cultura e le tradizioni che stanno alla base dei prodotti locali di qualità. <Noi mettiamo a disposizione questo modello di sviluppo per un approfondimento culturale – ha affermato Graziola durante la presentazione al Palasport ieri sera 16 ottobre - . Per noi, sapere che in questo territorio, come in altri vicini, alla fine del 600 nobili famiglie costruissero qui le loro dimore di campagna abbinandole all'inizio di un'attività di tipo vitivinicolo, ha un'importanza non irrilevante ed è giusto che questo si sappia perché se c'è una sapienza secolare dietro a un prodotto, il valore di questo diventa sempre più importante>. <La nostra vuole essere una proposta – ha continuato il presidente -. Il fatto che l'associazione Biella è Buona e soci, può consentire di costruire degli itinerari anche dal punto di vista turistico, oggi rappresentano uno dei prodotti che forse vengono più spesso ricercati dal settore outdoor del turismo. La Valle d'Aosta sta investendo moltissimo e noi possiamo fare lo stesso>.

Presente alla serata anche l'infuencer Elisa Scarlatta: <Ho sempre lavorato in tutta Italia, e grazie a Biella è Buona posso far scoprire il biellese che è un territorio bellissimo, e devo dire che ho visto angoli di paradiso tra queste colline passandoci in bicicletta. Bello che si possono fare con ogni tipo di bici adatti anche ai bambini. E questo è bello per far scopriore la bellezza e del cibo e del vino>.

<Abbiamo abbiamo fatto in modo - ha esordito il neo sindaco Simone Cambié -, che si conoscessero anche i piccoli dettagli di Lessona, abbiamo deciso di parlarci, di fare una cosa che nel biellese si fa troppo poco spesso, perdonarsi gli errori, rinchiudersi in una stanza a lavorare, litigare prima e poi presentarsi uniti dopo e raggiungere un risultato che è la soddisfazione di tutti>.