Plus500 recensioni: Perché dovresti fidarti di questo broker

● Conto minimo: 100 unità della valuta di base

● Tasse: Costo di diffusione; Costi di finanziamento notturno; Spese di inattività

● Ideale per: Trader che cercano un'interfaccia solida per l'esecuzione di operazioni

Plus500, un marchio di Plus500 Ltd, dichiara che la sua attività principale è "la negoziazione online di 'contratti per differenza' (CFD) forniti attraverso una piattaforma di negoziazione proprietaria via web e altri canali elettronici".

Fondata nel 2008, la società con sede in Israele opera attraverso diverse filiali in tutta Europa e nella regione Asia-Pacifico ed è registrata presso le autorità di regolamentazione pertinenti. Come molti broker forex, Plus500 non accetta trader statunitensi.

In questo articolo, ti guideremo attraverso tutto ciò che devi sapere su Plus500. Tuttavia, se hai ancora bisogno di altre recensioni su Plus500 prima di prendere la tua decisione, ti suggeriamo di visitare qui.

Plus500 Recensioni: I punti chiave da prendere in considerazione

● Plus500 è per i clienti che cercano l'accesso a un'ampia gamma di mercati finanziari con bassi costi di trading e una piattaforma semplice e funzionale su cui piazzare le proprie operazioni.

● Plus500 offre una protezione del saldo negativo e ordini stop-loss garantiti.

● Plus500 è regolato dalla FCA nel Regno Unito.

Per chi è Plus500

Plus500 è per l'individuo o l'ente che cerca l'accesso a una vasta gamma di mercati finanziari con bassi costi di negoziazione e una piattaforma semplice e funzionale su cui piazzare le proprie transazioni. La suite di prodotti di Plus500 di oltre 2.000 strumenti di trading, offerti sul suo WebTrader proprietario con spread competitivi e senza commissioni, dovrebbe attirare l'investitore esperto che preferisce operare manualmente e trova che il costo ridotto valga la mancanza di funzionalità aggiunte che alcuni concorrenti offrono.

Pro

● Accesso a più di 2.000 strumenti di trading

● Piattaforma facile da usare e funzionale

● Regolamentato da FCA (Regno Unito)

● Protezione del saldo negativo per i conti dei clienti

● Ordini stop loss garantiti

Contro

● Manca il supporto clienti

● Le risorse per l'istruzione e la ricerca sono limitate o inesistenti

● Non accetta clienti statunitensi

● La piattaforma di trading non può essere abbinata ad altri strumenti o piattaforme di trading

I professionisti spiegati

● Plus500 offre ai clienti di oltre 50 paesi l'accesso a una linea completa di prodotti, tra cui forex, indici azionari, azioni individuali, materie prime, ETF, opzioni e criptovalute.

● WebTrader ha un'interfaccia semplice e facile da usare che ti permette di creare watchlist, analizzare i grafici, oltre a piazzare e monitorare le transazioni.

● Plus500 è regolato dalla FCA che è una delle principali agenzie di regolamentazione del Regno Unito ed è altamente considerata a livello globale per essere rigorosa nel garantire che le pratiche di mercato siano eque sia per gli individui che per le aziende. In poche parole, essere regolati da un'agenzia governativa rispettabile è un passo importante per stabilire la credibilità di un'azienda.

● Plus500 offre una protezione del saldo negativo, che è obbligatoria secondo le regole ESMA che sono entrate in vigore nel 2018, assicurando che i clienti non possano perdere più di quanto hanno messo sul loro conto.

● Gli ordini stop loss garantiti, che proteggono il trader dal rischio di gap di mercato, sono disponibili su alcuni strumenti a seconda delle condizioni di mercato, ma sono soggetti a uno spread più ampio.

Contro spiegati

● Le opzioni del servizio clienti di Plus500 sono limitate alla chat online e al supporto via e-mail, con la mancanza di un numero di telefono, anche per le richieste di vendita, che è l'omissione più evidente.

● Plus500 fornisce poco per assistere i clienti nell'apprendimento dei mercati in cui stanno investendo e le sue risorse di ricerca sono ben al di sotto degli standard del settore.

● Plus500 non accetta clienti statunitensi a causa di vincoli normativi, il che sarebbe una bandiera rossa se non fosse per il fatto che la società è regolata dalla FCA che, insieme alle agenzie di regolamentazione statunitensi (NFA, CFTC), è ampiamente considerata l'organismo di regolamentazione preminente.

● I trader avanzati che fanno affidamento sull'incorporazione di strumenti analitici e di automazione di terze parti nel loro processo di trading saranno delusi, poiché nessuno di questi strumenti può essere integrato direttamente con WebTrader. Inoltre, la funzionalità di back-testing non è disponibile.

Costi

Come è la norma nel settore dell'intermediazione, Plus500 genera le sue entrate principalmente dalle transazioni dei clienti che "attraversano" lo spread bid/ask, che sono competitive all'interno del settore. La società non addebita commissioni sulle transazioni dei clienti in quanto tutti i costi di negoziazione sono contenuti nello spread dello strumento. Mentre lo spread non varia in base alle dimensioni dell'operazione, Plus500 offre uno sconto ai trader di grandi volumi.

Inoltre, il broker genera anche delle entrate facendo pagare dei premi, effettivamente una tassa di finanziamento, sulle posizioni tenute durante la notte dai clienti, che possono essere soggette a spese di conversione di valuta se scambiano in una valuta diversa da quella di base del conto. Inoltre, ci sono commissioni per gli "ordini stop loss garantiti" (GSLO), e le commissioni di inattività entrano in gioco dopo che un conto è rimasto inattivo per tre mesi.

I trader possono qualificarsi per un conto "professionale", che offre una leva più alta, ma i costi sono gli stessi. Gli investitori con un conto professionale possono aumentare la loro leva massima di dieci volte, da 1:30 a 1:300.

Uno dei punti di forza di Plus500 è che non sottopone i conti dei clienti a commissioni accessorie. Non ci sono spese per i normali prelievi o per la chiusura di un conto. Il minimo per aprire un conto è di 100 unità della valuta di base. Le opzioni di finanziamento includono carte di debito/credito Visa o MasterCard, portafogli elettronici (PayPal o Skrill) e trasferimenti di fondi bancari.

Esperienza commerciale

WebTrader, la piattaforma proprietaria di Plus500, offre un'esperienza di trading semplificata che è stabile e di facile accesso da diversi dispositivi e sistemi (PC Windows, browser web, smartphone e tablet).

WebTrader ha un'interfaccia semplice e facile da usare che ti permette di creare watchlist, analizzare i grafici, oltre a piazzare e monitorare i trade. I grafici di analisi tecnica offrono più di 100 indicatori tecnici che è possibile applicare a diversi time frame, dai grafici in tick a quelli settimanali. Tuttavia, a differenza di molti dei suoi concorrenti, Plus500 non offre l'immensamente popolare piattaforma MetaTrader 4 (MT4), una piattaforma alternativa che fornirebbe più funzionalità e opzioni di personalizzazione per i clienti.

La caratteristica più attraente di WebTrader è che è facile da usare con layout che risulterà familiare ai trader esperti. I clienti possono scegliere tra più di 2.000 strumenti, analizzare la loro selezione su un grafico di analisi tecnica personalizzabile, e piazzare il loro trade in pochi click, tutto all'interno della stessa finestra. Sfortunatamente, WebTrader è un sistema chiuso. I trader avanzati che fanno affidamento sull'incorporazione di strumenti analitici e di automazione di terze parti nel loro processo di trading saranno delusi perché nessuno di questi strumenti può essere integrato direttamente con WebTrader.

Plus500 WebTrader

Plus500 non offre nessuna delle caratteristiche speciali che sono tipicamente disponibili in altri broker forex online. Non consente il trading automatico tramite consulenti esperti o altri algoritmi di trading, non fornisce funzionalità di back-testing, né permette ai clienti di gestire fondi di terze parti tramite piattaforme di trading PAMM o MAM. L'azienda fornisce semplicemente una piattaforma WebTrader semplificata insieme a simili applicazioni di trading mobile per iPhone, iPad e dispositivi Android dove i clienti possono piazzare e monitorare gli scambi.

Gli stop garantiti sono disponibili con alcuni mercati; tuttavia, vengono con uno spread aumentato e non possono essere aggiunti alle operazioni precedentemente aperte.

WebTrader ha tre tipi di ordini di base con la possibilità di allegare ordini "take profit" e/o "stop loss". Inoltre, il trader può scegliere entrambe le opzioni di stop garantito e/o trailing stop quando compila il biglietto d'ordine prima dell'esecuzione.

● Mercato - L'ordine più semplice in cui un trader segnala che la sua richiesta di compravendita dovrebbe essere eseguita al tasso di mercato prevalente.

● Limite - Un ordine pendente in cui l'entrata è ad un punto predeterminato al di sotto o al di sopra del tasso di mercato prevalente, a seconda che sia un acquisto o una vendita. Il trader ha anche la possibilità di selezionare il tempo di scadenza di questo ordine.

● Stop - Un ordine pendente in cui l'entrata è ad un punto predeterminato sopra o sotto il tasso di mercato prevalente a seconda che si tratti di un acquisto o di una vendita. Il trader ha anche la possibilità di selezionare il tempo di scadenza di questo ordine.

Ordine pendente Plus500 con GSLO.

Le applicazioni mobili di Plus500 includono tutte le funzionalità disponibili nell'applicazione desktop. I trader possono accedere a tutto il catalogo prodotti di Plus500, ai dettagli del conto, agli ordini condizionati e ai grafici (completi di oltre 100 indicatori tecnici) dalle applicazioni mobili per Android, iPhone o iPad.

I grafici dinamici possono essere espansi in modalità a schermo intero per fornire maggiore chiarezza durante il processo analitico. I clienti possono anche depositare e prelevare denaro dall'interno dell'applicazione mobile. Tuttavia, alcuni trader saranno preoccupati per la mancanza di misure di sicurezza avanzate, soprattutto perché queste applicazioni forniscono una linea diretta di accesso ai conti finanziati. I clienti non sono anche in grado di utilizzare l'applicazione mobile MT4, che ha una maggiore funzionalità e può essere un'interfaccia più familiare per gli investitori esperti.

Gamma di offerte

Plus500 fornisce l'accesso a più di 2000 strumenti finanziari in una vasta gamma di classi di attività diverse, tra cui:

● Indici - Paese e settore

● Forex

● Materie prime

● Azioni individuali

● ETF

● Opzioni

● Criptovalute

Servizio clienti

Le opzioni del servizio clienti di Plus500 sono limitate alla chat online e al supporto via e-mail che sono disponibili 24/7. L'omissione più evidente è la mancanza di un numero di telefono, anche per le richieste di vendita. I clienti attuali e potenziali devono inviare richieste attraverso la chat dal vivo o un sistema di ticketing via e-mail che è disponibile 24/7. Mentre le opzioni del servizio clienti sono limitate, Investopedia ha ricevuto risposte a ciascuna delle chat ed e-mail inviate entro pochi minuti, che è un tempo di risposta relativamente rapido. Non è disponibile alcun supporto di persona.

La chat online è facile da usare, ma le risposte iniziali alle nostre richieste sembravano essere usate da un chat-bot. Questo non è necessariamente un problema perché il software è bravo a rilevare le domande più comuni e a collegarsi a una risorsa nelle FAQ o a fornire una breve risposta. Raggiungere un agente umano è relativamente veloce quando necessario. Anche con queste limitazioni, le risposte del servizio clienti alle nostre richieste erano pronte, competenti e cortesi.

Tuttavia, la risposta via e-mail alla nostra richiesta di informazioni sullo spread medio su EUR/USD e USD/JPY è stata un po' strana in quanto non erano disposti a rivelarlo. Plus500 afferma che le sue entrate derivano dallo spread, il che implicherebbe che questi dati verrebbero raccolti e dovrebbero essere divulgati ai potenziali clienti come fanno altri concorrenti. La risposta via e-mail è stata la seguente:

"Sfortunatamente, non siamo in grado di fornire i dati da lei richiesti. In ogni caso, queste due coppie FX sono offerte con uno spread dinamico, che segue lo spread di mercato e viene aggiunto sopra di esso, in quanto è la principale compensazione per i nostri servizi".

Educazione

Molti broker forniscono corsi, video, e-book, quiz e altro per aiutare i clienti a conoscere i mercati in cui stanno investendo. Plus500 non fornisce nessuno di questi servizi. Il broker fornisce un "documento informativo chiave" (KID) richiesto dalla legge che delinea le basi di ogni strumento disponibile e i rischi associati al trading. Il KID contiene informazioni sintetiche su materie prime, criptovalute, ETF, forex, indici, opzioni e azioni. Plus500 si aspetta che i suoi clienti sappiano cosa stanno facendo o, come minimo, che cerchino materiale educativo altrove.

Analisi di portafoglio

Le informazioni di base in tempo reale sull'attività del cliente, come i saldi, l'attività di transazione e le ripartizioni dei profitti e delle perdite sono disponibili su WebTrader, ma non esiste uno strumento integrato per analizzare l'attività di trading. Plus500 non fornisce un diario di negoziazione o strumenti di contabilità fiscale sulla piattaforma.

Servizi di ricerca

Plus500 ha molto poco da offrire quando si tratta di ricerca, analisi, strumenti e commenti. L'azienda fornisce pochi articoli di ricerca o video interni e non ci sono feed di notizie. Il broker, tuttavia, fornisce calendari economici e dei guadagni, che sono utili.

Plus500 fornisce anche grafici personalizzabili dove i trader possono condurre analisi tecniche su qualsiasi strumento in esame. Inoltre, fornisce un indicatore "Traders' Sentiment" che mostra ai trader la percentuale di clienti di Plus500 che stanno comprando e vendendo uno strumento, e un indicatore "Live Statistics" che mostra la performance dello strumento per time frame di 5 minuti, 60 minuti e 1 giorno.

Sicurezza

La società agisce come principale e copre la sua esposizione con la sua società madre per eliminare il rischio di mercato e per assicurarsi di non essere esposta a perdite materiali. Mentre Plus500 non fornisce un'assicurazione aggiuntiva sui depositi, è registrata presso le autorità di regolamentazione pertinenti in tutta Europa e nella regione Asia-Pacifico:

● Plus500UK Ltd è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA #509909). Indirizzo dell'ufficio: Plus500UK Ltd, 78 Cornhill, Londra EC3V 3QQ

● Plus500CY Ltd è autorizzata e regolata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (Licenza n. 250/14)

● Plus500AU Pty Ltd detiene AFSL #417727 emesso da ASIC, FSP No. 486026 emesso da FMA in Nuova Zelanda e Authorised Financial Services Provider #47546 emesso da FSCA in Sud Africa

● Plus500SEY Ltd è autorizzata e regolata dalla Seychelles Financial Services Authority (Licenza n. SD039)

● Plus500SG Pte Ltd (UEN 201422211Z) possiede una licenza per i servizi dei mercati dei capitali dell'Autorità Monetaria di Singapore per la negoziazione di prodotti dei mercati dei capitali (Licenza n. CMS100648-1)

In conformità con le regole della FCA del Regno Unito in materia di denaro dei clienti, Plus500 è tenuta ad adottare misure per garantire che i fondi dei clienti non vengano mescolati con i fondi aziendali, salvaguardando così il denaro e i beni dei clienti nel caso in cui la società diventi insolvente, tenendo tali fondi in conti segregati presso banche regolamentate. Se Plus500 è insolvente, qualsiasi mancanza di fondi fino a £85.000 può essere compensata dal Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

Plus500 offre anche una protezione del saldo negativo, che è obbligatoria in base alle regole ESMA entrate in vigore nel 2018, garantendo che i clienti non possano perdere più di quanto hanno messo nei loro conti. Gli ordini stop loss garantiti possono essere utilizzati su alcuni strumenti a seconda delle condizioni di mercato, ma sono soggetti a uno spread più ampio.

Plus500 offre misure di sicurezza come l'autenticazione bio-metrica per la sua applicazione mobile e c'è un timer che disconnette l'utente da entrambe le applicazioni web e mobile se non vengono utilizzate.

Plus500 recensioni: Verdetto

Plus500 si rivolge chiaramente a coloro che sono alla ricerca di un'interfaccia per l'esecuzione di operazioni senza la necessità di funzionalità avanzate. Gli spread del broker sono competitivi, il che mantiene bassi i costi, e la piattaforma proprietaria WebTrader è intuitivamente funzionale. I clienti di Plus500 hanno l'ulteriore sicurezza della regolamentazione da parte della Financial Conduct Authority.

La mancanza di risorse educative e di ricerca, il fatto di non fornire MT4 come piattaforma alternativa e l'assenza di auto-trading rendono questo broker inadatto ai principianti e ai trader tecnicamente orientati. Tuttavia, gli investitori esperti che preferiscono entrare e uscire manualmente dalle loro operazioni possono trovare che il compromesso della funzionalità valga le spese inferiori.