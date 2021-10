Rimodella il tuo corpo con Beautymed

Vuoi rimodellare il tuo corpo in modo semplice, veloce e sicuro? Sappiamo bene che spesso, diete e allenamenti personalizzati, seppur necessari al mantenimento di una buona salute, possano essere frustranti e che i risultati possano faticare ad arrivare. Proprio per questo motivo, vogliamo presentarvi la nostra ultima novità 𝗛𝗶-𝗙𝗲𝗲𝗽, il nuovissimo dispositivo all’avanguardia concepito secondo le più aggiornate conoscenze tecnologiche e ampiamente testato in campo medico estetico.

Trattamenti mirati e non invasivi, che consentono di 𝘁𝗼𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗺𝗲𝗺𝘂𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 e 𝗿𝗶𝗱𝘂𝗿𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗴𝗿𝗮𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗻 𝗲𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼, valorizzando ed esaltando le forme originali. Una bellezza pulita e naturale, sempre mantenendo alti livelli di comfort e sicurezza per il paziente. La tecnologia permette di realizzare un allenamento fisiologicamente atto ad espandere e contrarre i muscoli “target”. La struttura interna del muscolo subisce un “rimodellamento”, ovvero lo sviluppo delle fibrille muscolari, la produzione di nuove catene proteiche e fibre muscolari, e conseguentemente l’aumento della densità e del volume muscolare.

