A Biella il Convegno regionale della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica

Sabato 2 ottobre, all'Auditorium di Città Studi di Biella, in corso Giuseppe Pella 2/B, si svolgerà il Convegno "L'imaging in Senologia: il punto della situazione", organizzato dal Gruppo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (Sirm).

L’incontro vede come Responsabile scientifico il dottor Stefano Debernardi, Direttore della Struttura Complessa di Radiologia dell'Asl biellese e Rappresentante Regionale del Collegio Nazionale dei Dirigenti Ospedalieri della stessa Sirm. La Segreteria scientifica del Convegno è stata affidata ad altri due medici dell’Ospedale di Biella: la dottoressa Angela Amoruso e la dottoressa Elisabetta Favettini, Responsabile della Diagnostica Senologica clinica e di screening. L'iniziativa, rivolta in particolare a medici specialisti in Radiodiagnostica, rientra fra gli appuntamenti regionali Sirm previsti per il 2021.

Il tema individuato per l’appuntamento organizzato a Biella è la Senologia Diagnostica, in particolare le novità tecnico-metodologiche che influenzeranno il futuro di questo ramo della Medicina. Oltre agli aspetti clinici, particolare attenzione sarà riservata all'importanza della comunicazione in ambito senologico nonché alle attività di screening, con riferimento specifico alle nuove metodiche di imaging applicate alla prevenzione. Previsto anche uno spazio dedicato all’Intelligenza Artificiale e al ruolo che tale applicazione potrebbe avere, in prospettiva, sia in ambito clinico che in quello della prevenzione. Fra i relatori e i moderatori vi saranno i maggiori esperti regionali dell'argomento, nonché alcune figure di riferimento nazionale.