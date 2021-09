Una nuova casa per nuovi stili di vita: Da Diamant Lux i migliori articoli d’illuminazione per ogni ambiente

Da Diamant Lux i migliori articoli d’illuminazione per ogni ambiente

Quanto sono importanti i nostri ambienti di casa? Come già anticipato lo scorso anno e riconfermato quest’anno dalle grandi aziende produttrici di articoli di design, Diamant Lux sottolinea il grande valore che molti italiani hanno iniziato a dare alla propria abitazione, fino a spingerli a cambiarla o ristrutturarla completamente. Questo bisogno è legato alle abitudini ed alle priorità di ognuno che, dall’inizio della pandemia, sono cambiate e hanno completamente stravolto il nostro modo di vivere.



Quanti ambienti possiamo creare all’interno di una casa? Moltissimi: lavorativo, di studio, di relax e di benessere, di allenamento e sport o di accoglienza per amici e parenti. Proprio per questo, è importante differenziare i vari spazi scegliendo i giusti mobili, accessori e articoli d’illuminazione, che vadano ad agevolare l’attività svolta senza dare fastidio alla mobilità o alla vista.



Scegliere, però, di ristrutturare la propria casa da zero richiede molto impegno e, per poter “alleggerire” il lavoro che si andrà a svolgere nell’abitazione, Federica ha deciso di offrire un servizio completamente gratuito per assistere i clienti nella progettazione, nell’acquisto e nell’installazione dei prodotti.

Questo servizio non è riservato solo ai privati, bensì anche a tutti i negozi e alle attività che desiderino “rinfrescare” i propri ambienti, scegliendo lampadari di nuova generazione, a basso consumo e di design, che richiamino il colore e lo stile dell’arredamento scelto dal cliente.

Per qualsiasi informazione, senza obbligo d’acquisto, Federica vi aspetta nel negozio di Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi). Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.

Per informazioni: Tel. 015 543234 - (WhatsApp) 339 2122766.

Facebook: