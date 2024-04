Le trappole a feromoni: quando prevenire è meglio che curare

Ad ognuno di noi è capitato almeno una volta nella vita di trovare una mela o una ciliegia in cui era presente un verme. Oppure, c’è chi nel giardino di casa ha una siepe di bosso attaccata sempre dalla piralide. O, ancora peggio, c’è chi è proprietario di un cane e ha un pino in giardino attaccato dalla temutissima processionaria.

Se ancora non lo sapevi, questi problemi possono essere risolti con la prevenzione!

So cosa stai pensando: una volta c’erano potenti insetticidi che risolvevano tutte queste fastidiose situazioni. Ma siamo proprio sicuri che fossero efficaci e funzionassero davvero?

Noi del Centro Piante Scarlatta non la pensiamo così e oggi ti suggeriamo un metodo naturale ed efficace.

Infatti, molto prima che si presentino i vermi, si possono utilizzare le trappole a feromoni: vediamo di che cosa si tratta.

Trappole a feromoni: che cosa sono e come usarle

Le trappole a feromoni sono delle casette al cui interno si immettono delle pastiglie di feromoni, ovvero degli attrattivi sessuali che richiamano gli adulti maschi, i quali restano appiccicati a un adesivo. È molto semplice, vero? Se te lo stai chiedendo: no, le femmine invece non vengono attirate, i maschi anche in questo caso sono più facili da “abbindolare”!

Andando un po’ più nel dettaglio, per chi vuole capire meglio: i feromoni sono sostanze prodotte dalle ghiandole esocrine degli animali e costituiscono un messaggio chimico che, ricevuto da un altro individuo della stessa specie, ne provoca una reazione. I feromoni sessuali liberati nell’atmosfera dalle femmine degli insetti costituiscono un elemento indispensabile nella loro riproduzione. Ecco perché i feromoni sessuali vengono prodotti per sintesi e impiegati in trappole per il controllo degli insetti dannosi.

Quindi, con una semplice procedura, si possono ridurre o addirittura eliminare totalmente i vermi e altri parassiti dalle tue piante. Neanche a dirlo, quello che ti stiamo proponendo è un prodotto totalmente naturale ed ecologico.

Se ti abbiamo convinto, questo è il periodo perfetto per agire, non aspettare che si presenti il problema: anticipalo con questa semplice soluzione.

I nostri esperti ti aspettano per illustrarti nel dettaglio la procedura e le azioni necessarie per installare correttamente nel tuo giardino le trappole a feromoni.

