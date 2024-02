Lunedì 26 febbraio, alle ore 21, presso il salone ex-cinema di Casapinta, la neonata Pro Loco organizza il primo evento dedicato alla preparazione del terreno per un orto sano e rigoglioso, curato da Davide Scarlatta che sarà presente anche lunedì 8 aprile per il secondo appuntamento in cui verranno trattate le tecniche di difesa per gli ortaggi.