Il Marketing moderno, come sta cambiando

Il marketing di oggi non è di certo quello di qualche anno fa. Questo per l’avanzare degli anni, per l’avvento della pandemia che ha cambiato un po’ tutti, e quindi inevitabilmente anche i consumatori.

Il marketing nel 2021 ha dovuto così mettere al centro delle sue strategie “le persone”, in modo che ora più che in passato, è diventato customer oriented. Esiste un termine specifico nel marketing che identifica le persone ipotetiche che possono essere interessate ai nostri prodotti/servizi: le buyer personas. Queste, nelle nuove tendenze di marketing, hanno acquisito più che mai un grande valore perché permettono di concentrarsi sui bisogni dei clienti e sui contenuti realmente importanti per loro. Il marketing moderno tuttavia è più che mai online. Questo non sempre rappresenta un bene. Spesso nascono dal nulla nuove figure lavorative che si fanno passare per professionisti del settore, molte volte improvvisate. Questo si traduce in costi per le aziende senza ottenere risultati.

La soluzione migliore è invece rivolgersi ad una web agency Roma o vicino alla tua attività, che grazie al suo staff possa seguirti passo passo nella definizione della strategia migliore per te. Altro aspetto fondamentale del marketing nel 2021 è quello di far crescere la propria Brand Identity e di conseguenza la Brand Reputation.

Quando un prodotto o un servizio vengono scelti online infatti, è importantissimo che si parli bene di quel marchio. Le recensioni dei clienti e le opinioni di chi ha fatto qualcosa prima di noi, sono spesso le discriminanti che ci portano a scegliere uno piuttosto che un altro. Sicuramente digitale quindi il marketing moderno, ma con gli occhi rivolti ai clienti e ai consumatori, che sono poi coloro che renderanno grande la vostra attività!