Buona la prima Trivero-Bielmonte, emozioni e gara avvincente: la coppia Njeri-Testa nell'albo d'oro

È una gara che potrà avere un grande futuro la Trivero-Bielmonte, corsa su strada di 13 chilometri andata in scena sabato pomeriggio nella splendida cornice dell’Oasi Zegna. Molto soddisfatti gli atleti che hanno preso parte all’evento, sia per il percorso, impegnativo ma avvincente, sia per l’organizzazione, curata nei minimi dettaglia da Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo in collaborazione con la Pietro Micca Biella Running e con la partnership dell’Oasi Zegna e del Consorzio Turistico Alpi Biellesi.

I partecipanti a quella che può essere definita come una edizione numero zero, sono stati 109, molti provenienti da fuori provincia e fuori regione, alcuni di altissimo livello. Ha vinto il kenyano Julius Kariba Njeri (run2gether), arrivato con i favori del pronostico e autore di un tempo di tutto rispetto (51’13”) nonostante il gran caldo. L’atleta africano ha dovuto fare i conti con due scalatori lombardi che da tempo hanno firmato un patto d’amore con il territorio biellese, spesso in gara nelle corse in salita locali: Andrea Astolfi (Cus Pro Patria) e Giuseppe Molteni (Atl. Desio), arrivati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Premiati sul podio assoluto da Riccardo Bagna, coordinatore delle attività dell’Oasi Zegna, i primi cinque e dunque gloria anche per Francesco Mascherpa (Runcard) e Marco Gulmini (Atl. Santhià). Tra le donne vittoria ad un’atleta iscritta last-minute.

Con una gara in grande progressione è salita sul primo gradino del podio la 30enne Erika Testa (Gp Albesi), al traguardo in 1h06’52” con una quarantina di secondi di vantaggio su Sarah Aimée L’Epée (Atl. Settimese) recente vincitrice alla 2 Santuari Run, che aveva condotto sino ad un chilometro e mezzo dall’arrivo. Al terzo posto Valentina Dameno (DK Runners Milano), seguita dall’inglese Natalie White (Climb Runners) e dalla gattinarese Michelle Gnoato (Sport Project Vco). Grazie alla parnership con Oasi Zegna, Consorzio Turistico Alpi Biellesi, Botalla Formaggi, Panetteria Patti, Lauretana, Menabrea, Sergent Major, Microtech ed Eurometallica, gli organizzatori offriranno a tutti i partecipanti un pacco gara di rilievo con alcuni prodotti d’eccellenza del territorio, un paio di calze tecniche racchiusi all’interno di una pratica sacca grifata Oasi Zegna.

I primi 5 della classifica assoluta maschile e femminile si sono divisi 1250 euro, mentre dal sesto classificato in poi sono stati premiati, con premi in natura di valore decrescente, i primi 5 delle 9 categorie maschili e 9 categorie femminile suddivise per età.

Claudio Piana, ideatore dell’evento: «Speravamo sicuramente in un numero di partecipanti maggiore, ma lo avevamo messo nel conto vista la presenza di numerose gare di grande richiamo a pochi chilometri e che inizialmente erano previste in altre date. In quest’annata segnata dal Covid può succedere. Invece siamo molto soddisfatti dell’accoglienza avuta da parte di Oasi Zegna e delle preziose indicazioni che ci hanno fornito gli atleti in gara: il percorso è piaciuto e la location dell’arrivo è spettacolare. Sul podio poi sono saliti atlete e atlete di alto livello, alcuni che onorano spesso le nostre gare e che per questo li ringraziamo. Dal punto di vista organizzativo non potevo sperare meglio: la sinergia con Paolo Vialardi e con i volontari di BI.Ultra e della Pietro Micca Biella Running è un grandissimo punto di forza per rendere ancora più “competitiva” la squadra Biella Sport-Gac Pettinengo che mi accompagna da tanti anni e senza la quale non si potrebbero organizzare eventi come questo o come la Biella-Oropa che, lo confermiamo ora, dopo la parentesi autunnale dello scorso ottobre, ritorna in collocazione estiva il prossimo 31 luglio».