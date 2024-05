Biella Rugby, ko con Parma ma chiude il campionato al 2° posto del girone

Biella Rugby termina il campionato 2023/2024 al secondo posto della classifica di girone, ma sconfitto sul campo di Parma con il punteggio di 38-17.

Scesi in campo in formazione rimaneggiata, i gialloverdi hanno subito per buona parte del match il gioco fisico ed aggressivo degli avversari. Kick off per Biella che non sfrutta il vantaggio ed arranca prima di fare ingresso nei ventidue avversai. A territorio conquistato, vengono immediatamente rimandati dal lato opposto del campo sorpresi da un’azione veloce di un giovane parmigiano che solitario segna la prima meta, prontamente trasformata all’undicesimo minuto.

La replica parmigiana arriva già al 16’ e sul 14-0, finalmente al 17’ la prima fortuita marcatura biellese: un calcio fuori controllo entra in area di meta e la prontezza di Dario Panaro lo trasforma nei primi cinque punti della giornata, che diventano sette con la trasformazione di Loro. Biella non riesce quasi mai ad imporre il proprio gioco elegante e veloce e trascorre il resto del tempo a contenere le ripetute bordate e i duri placcaggi gialloblù che realizzano altre due marcature prima dell’intervallo, entrambe le mete sono state realizzate in multifase e trasformate per il parziale di 28-7. Bonus mete a Rugby Parma.

Appena più brillante l’inizio della ripresa per gli uomini capitanati da Leo Braga che costringono per diversi minuti i padroni di casa ad organizzarsi in difesa. Al 47’, touche nei ventidue e drive che avanza deciso fino oltre la linea di meta. Segna Lipera, ma Loro non trasforma il 28-12. Al 57’ fallo difensivo per Biella, che rimane in quattordici per una sospensione temporanea e calcio di punizione ben piazzato per Parma che avanza di tre. Il finale è gialloblù, ma Biella trova la forza di rovinare la festa con la meta alla bandierina segnata da Vaccaro al 66’. Non trasformata. Due minuti più tardi Parma segna la quinta meta. Biella resiste fino alla fine, ma con poca convinzione. Buono l’esordio in Serie A dei giovanissimi Elia Castello, classe 2006 e Samuele Trocca, 2005. Convincente la prova dell’altro giovanissimo Matteo Morel (2005), autore di diversi spunti interessanti.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Peccato. Abbiamo chiuso male la stagione giocando una partita non al nostro livello. Complimenti a Parma che penso abbia fatto la sua miglior partita. Una partita da riguardare in futuro e che mi auguro rimanga a tutti noi da lezione per la prossima stagione. Le sconfitte spesso insegnano più delle vittorie. La voglia di lottare e provare a giocare l’abbiamo mantenuta fino alla fine, quando proprio non ce la facevamo più. Parma aveva più voglia di noi di vincere. Non ci sono altre spiegazioni. Contento dell’esordio in prima squadra di Trocca e Castello.”.

Rugby Parma v Biella Rugby 38-17 (28-7)

Marcatori: p.t. 11’ m. Marani tr. Gennari (7-0); 16’ m. Marani tr. Gennari (14-0); 17’ m. Panaro tr. Loro (14-7), 26’ m. Singh tr. Gennari (21-7); 40’ m. Borsi tr. Gennari (28-7). s.t.: 8’ m. Lipera n.t. (28-12); 19’ c.p. Gennari (31-12); 26’ m. Vaccaro n.t. (31-17); 28’ m. Calvi tr. Gennari (38-17).

Rugby Parma: Gennari (69’ Calcagno); Calvi, Bordini, Piccioli, Marani (28’ Abdelaziz); Bianconcini (42’ Manca), Bosi; Borsi (cap.), Slawitz (14’ Berghenti), Andreaoli; Granieri (34’ Schianchi), Caselli; Babbo (41’ Quiroga), Bonofiglio (71’ Palma), Singh (69’ Calì). All. Du Preez, Frati

Biella Rugby: Nastaro (45’ Castello); Vaccaro, Morel, Grosso, Braga (cap.); Loro (66’ Benettin), Della Ratta; Vezzoli (58’ Trocca), M. Righi, J.M. Ledesma (41’ F. Righi); L. Loretti (47’ G. Loretti), Panaro; Lipera (51’ Vaglio Moien), Casiraghi (47’ De Lise), Panigoni (41’ Vecchia). All. Benettin

Arb. Lorenzo Imbriaco (Bologna)

AA1 Vittorio Gobbi (Piacenza) AA2 Andrea Fontana (Parma)

Cartellini: 57’ giallo a Loro (Biella Rugby)

Calciatori: Gennari (Rugby Parma) 6/6; Loro (Biella Rugby) 1/2; Vaccaro (Biella Rugby) 0/1

Note: Giornata soleggiata, 25° circa. Campo in buone condizioni. Circa 500 spettatori presenti.

Punti conquistati in classifica: Rugby Parma 5, Biella Rugby 0

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 22: Cus Torino – Noceto 48-5; Parabiago – Rugby Milano 36-12; Calvisano – Amatori & Union Milano 45-40; Rugby Parma – Biella Rugby 38-17; VII Rugby Torino - Amatori Alghero 14-10; Cus Milano - Monferrato 46-26.

Classifica. Cus Torino Rugby punti 100; Biella Rugby 85; Parabiago 80; Asd Rugby Milano 72; VII Rugby Torino 68; Calvisano 67; Rugby Noceto 49; Cus Milano 48; Rugby Parma 46; Monferrato Rugby 20; Amatori Alghero e Amatori & Union Milano 18.