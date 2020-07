Valle Cervo, villeggiante per evitare un camion si schianta contro un muretto

Incidente stradale ieri 21 luglio in frazione Balma di Campiglia. Un 72enne residente a Torino, per evitare la collisione con un camion, ha perso il controllo della sua Opel Mokka finendo contro il muretto di contenimento. Fortunatamente l'uomo non è rimasto ferito ma l'impatto ha creato difficoltà nella viabilità.

Sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Andorno che prontamente hanno avvisato i referenti della provincia, ente proprietario della strada e la ditta Pulizia e Ambiente per mettere in sicurezza il muro e rimuovere i detriti dalla carreggiata.