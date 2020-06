Viverone, Forestale regionale in azione per pulizia strade: ecco le zone interessate

La Forestale della Regione Piemonte ha iniziato i lavori nel territorio di Viverone. A comunicarlo sui canali social del Comune lo stesso sindaco Renzo Carisio che spiega: “Quest’anno l’inizio è stato posticipato in seguito alle problematiche relative al Covid-19. Nonostante questo, il gruppo di operai ha già pulito da rovi, erba e sterpaglie, numerose strade comunali ad iniziare dalle strade erbose che portano al Lago e la relativa passeggiata al naturale lungo le rive. Si è continuato con la pulizia della strada comunale Viverone- Roppolo con inizio dalla madonnina del Lago di Bertignano: una località meta di molti escursionisti. Poi sono state pulite le scalette che portano al Castello di Bertignano ivi compresa anche la salita del forno. Questo periodo di permanenza sul territorio di Viverone prevede anche la pulizia di Via Ronchietto. Un grazie ai Forestali per l’impegno profuso”.