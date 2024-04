Cavaglia: Truffa del finto tecnico acquedotto va a segno e spariscono oro e contanti

Due malviventi si sono presentati alla porta di una persona del '51 a Cavaglia, spacciandosi per tecnici dell'acquedotto e convincendola a consegnare oro e contanti per non interferire con i controlli. Purtroppo questi malfattori agiscono con maestria e colpiscono persone vulnerabili con tecniche precise di persuasione. Dopo aver intascato il bottino i due si sono dileguati lasciando l'amaro in bocca alla vittima che ha chiamato i Carabinieri per le indagini.