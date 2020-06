Cosrab, tutte le informazioni dei centri di raccolta. servizi attivi e giornate del Riuso

COSRAB, consorzio per lo smaltimento dei rifiuti area biellese, coglie l'occasione per fornire agli utenti del territorio alcune importanti informazioni sul funzionamento dei centri di raccolta, sui servizi attivi su prenotazione e sulle "Giornate del riuso".

I CENTRI DI RACCOLTA I centri di raccolta consortili (o ecocentri) sono, ai sensi del Decreto Ministeriale dell'8 aprile 2008 “aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati”.Si tratta di aree messe a disposizione del cittadino a completamento dei servizi di raccolta differenziata effettuati sul territorio, principalmente per il conferimento diretto di quelle tipologie di rifiuti per le quali non sono previste la raccolta stradale, domiciliare o il ritiro su prenotazione.

Pertanto se per la raccolta di alcuni rifiuti (pile, batterie, vernici,toner ed inerti) sono uno strumento fondamentale per mancanza di alternative, per altre tipologie di rifiuti (quali ingombranti, RAEE, sfalciverdi, carta, plastica e vetro) rappresentano un’alternativa ad altri servizi presenti sul territorio e di maggiore fruibilità.È opportuno, per ottimizzare l’utilizzo delle strutture, ricordare alcune buone prassi:

• Prima di recarsi in ecocentro, valutare le alternative offerte da SEAB,come il ritiro su prenotazione di sfalci verdi ed ingombranti

• Per alcune tipologie di rifiuti, informarsi sui canali paralleli di avvio a recupero (come per i pneumatici, che possono essere lasciati al gommista a seguito dell’acquisto del nuovo o per i RAEE, attraverso i meccanismi di“uno contro uno” ed “uno contro zero”)

• Evitare di utilizzare più volte l’ecocentro per conferire quantitativi ridotti di rifiuti, ma cercare di accumularli e conferirli tutti in un unico viaggio, per risparmiare tempo e carburante e non affollare le strutture.

Ricordiamo inoltre come, fino al termine del periodo di emergenza sanitaria,gli accessi ai centri di raccolta saranno contingentati e dovranno seguire determinate regole, al fine di evitare assembramenti e consentire lo svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti in maniera sicura.Tali limitazioni comportano inevitabilmente disagi e prolungamenti dei tempi di attesa, per i quali Cosrab e S.E.A.B. si scusano con gli utenti ma,contestualmente, richiedono la massima collaborazione al fine di gestire le operazioni con la massima tutela della sicurezza e della salute di cittadini ed operatori.

I SERVIZI SU PRENOTAZIONE E LE GIORNATE DEL RIUSO Per alcune tipologie di rifiuti (ingombranti e sfalci verdi) S.E.A.B. offre un servizio di raccolta a domicilio su prenotazione, che permette di evitare di caricare tali rifiuti sul proprio mezzo di trasporto per recarsi alcentro di raccolta.Come usufruirne?

• Verificare che il servizio sia attivo sul territorio del proprio Comune(non tutte le Amministrazioni comunali biellesi hanno aderito all'iniziativa)

• Prenotare il ritiro contattando S.E.A.B.* al numero verde 800 399 760* al numero Whatsapp 347 42 24 966 (indicare il comune di residenza, ilservizio che si intende richiedere, il codice fiscale dell’intestatariobolletta. Seab risponderà con un messaggio in cui comunicherà la data delritiro materiale)* direttamente sul sito di S.E.A.B. attraverso la funzione “prenota online”(http://www.seab.biella.it/richiesta-di-prenotazione/)

• Esporre i materiali, come concordato con S.E.A.B. la sera prima della data prenotata

Alcuni Comuni, inoltre, organizzano le “Giornate del riuso”, in cui è possibile portare alcune tipologie di materiali in buono stato (ingombranti,elettrodomestici) in un’area stabilita per poterli scambiare con altrettanti in buono stato. Alla fine della giornata, tutto ciò che non viene ritirato dagli utenti, è conferito ai centri di raccolta direttamente da S.E.A.B.Per conoscere il calendario delle giornate del riuso, contattare il proprio Comune o consultare il sito di SEAB (http://www.seab.biella.it/calendario-delle-giornate-del-riuso/