Riaprono i negozi del Centro Commerciale I Giardini di Biella

“Nonostante la grave crisi epidemiologica che da marzo ha colpito il nostro territorio, abbiamo scelto di riaprire i negozi del Centro per tutti i nostri clienti. Sono stati mesi duri e difficili, ma è arrivata l’ora del riscatto. Mille le precauzioni e normative da rispettare, ma i nostri operatori sono pronti per questa nuova fase”. A parlare è il direttore del Centro Commerciale I Giardini di Biella, Luca Iori, in merito alla riapertura, prevista per lunedì 18 maggio, dei negozi all’interno della struttura.

Il Centro Commerciale si è adeguato alle prescrizioni nazionali in materia di sicurezza; avendo a cuore, prima di tutto, la salute dei propri clienti, la galleria viene pulita e sanificata quotidianamente dal personale qualificato e specializzato. Anche i negozi hanno adottato tutte le precauzioni necessarie, adeguandosi alle nuove prescrizioni.