Dal Nord Ovest - 65enne trovato morto sul ciglio della strada per un malore

Tragedia in una frazione di Pont Canavese. Nel pomeriggio di ieri è stato infatti ritrovato il corpo di un uomo di 65 anni. Il cadavere si trovava sul ciglio della strada. Immediatamente arrivati sul posto i soccorritori, al medico del 118 non è rimasto altro da fare se non constatarne il decesso. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore.