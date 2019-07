Cena sotto le stelle a Sordevolo

Sabato 13 luglio avrà inizio l'undicesima edizione della Cena sotto le stelle. Un convivio itinerante nel caratteristico centro storico di Sordevolo, a base di prodotti tipici biellesi preparati dai ristoratori sordevolesi , con la collaborazione delle attività commerciali e organizzata dalla pro loco di Sordevolo.

Anche quest'anno il menù è variegato: come antipasti il piatto degustazione (salame, paletta, toma e maccagno), lingua in salsa rossa, sancarlino, fricciolini rognosi,ratatuia Piemontese, peperoni e cipolle in bagna cauda, sformatino di erbette e fonduta.

Passando ai primi: agnolotti piemontesi burro e salvia e polenta moja (fonduta di gorgonzola) con i secondi di trippa, polpette al sugo con polenta, coniglio al “Civet”, tagliata di Fassona Piemontese, carpione con bistecca e zucchini. Per concludere in dolcezza , piatto dolci di Sordevolo con Ratafià, crostata di mirtilli, zabaglione con lingue di gatto e palpitun di Mongrando.

La distribuzione dei piatti avrà inizio alle 20. Alle 18.30 in Piazza Vittorio Veneto ci sarà la presentazione del libro “ Sordevolo, dove la Passione opera” un paese in scena aspettando la Passione. Interverrà il sindaco Alberto Monticone e il giornalista Alessandro Pavanati.