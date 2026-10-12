Biella, “Professione reporter”: Ivo Bonato racconta la sua esperienza nei teatri di guerra FOTO

Giovedì 15 ottobre 2026, alle 18, il videoreporter biellese Ivo Bonato sarà ospite dell’Auditorium di Città Studi, in corso Pella 2 a Biella, per l’incontro pubblico “Professione reporter. Dall’Ucraina al Medioriente, cronache di un mondo in bilico”. Organizza Federmanager Biella A.B.D.A.I., Associazione Biellese Dirigenti Aziende Industriali.

La serata prevede la proiezione di filmati e il racconto delle esperienze di Bonato sul campo, con i retroscena del lavoro in prima linea e le storie delle persone incontrate nei luoghi dei conflitti.

A moderare sarà Cesare Maia, giornalista e direttore de “La Provincia di Biella”. Parteciperanno Beppe Anderi, regista, autore e docente, Caterina Cannavà, inviata del TGR Piemonte, e Maurizio Menicucci, inviato del TG scientifico Leonardo. Interverranno in collegamento video Andrea Luchetta, inviato di guerra del TG1, e Lucia Goracci, inviata del TG3.

Bonato ha iniziato la carriera nei primi anni Novanta a Telebiella. Ha poi realizzato servizi di cronaca per il TGR Piemonte della Rai, collaborando alle rubriche “Ambiente Italia” e “TGR Leonardo”. Come operatore freelance lavora regolarmente con le testate giornalistiche di Rai, Sky TG24 e La7.

Ha documentato il conflitto in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente, realizzando reportage in Libano, Siria, Israele, Iraq e Iran al fianco di inviati di guerra. Tra gli eventi seguiti figurano l’elezione di Modi in India, l’ultima elezione di Trump negli Stati Uniti e i funerali di Khamenei in Iran.

Nel gennaio 2026 ha ricevuto alla Camera dei Deputati, a Roma, il premio internazionale “Standout Woman & Man Award”, con la motivazione: «Per il suo grande impegno professionale, attento e sensibile a documentare la realtà nei teatri di guerra».