Piemonte, sale a 5 milioni di euro il bando per lo spettacolo dal vivo

La Regione Piemonte porta da 3 a 5 milioni di euro la dotazione del bando “Aiuti allo spettacolo dal vivo”, finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 31 dicembre 2026.

L’incremento di 2 milioni, disposto dalla Giunta regionale e formalizzato con una determina, si aggiunge al milione stanziato nel 2025. Rispetto ai 2 milioni iniziali, le risorse aggiuntive destinate al comparto ammontano quindi a 3 milioni di euro.

Il bando sostiene i programmi di investimento degli operatori dello spettacolo dal vivo e rientra nell’Azione del PR FESR dedicata alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale. Il provvedimento dispone il trasferimento dei nuovi fondi a Finpiemonte, organismo intermedio responsabile della gestione della misura. Dei 2 milioni aggiuntivi, 800 mila euro provengono da fondi comunitari, 840 mila da fondi statali e 360 mila da risorse regionali.

La stessa determina incrementa di 575 mila euro anche la misura “Aiuti alle sale cinematografiche”, portandone la dotazione da 5 milioni a 5 milioni e 575 mila euro. Complessivamente, i nuovi stanziamenti per i due strumenti FESR ammontano a 2 milioni e 575 mila euro.