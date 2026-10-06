Lessona, il primo Ecotrail unisce sport e sapori del territorio FOTO e VIDEO

Sport, paesaggio e prodotti locali saranno al centro della prima edizione dell’Ecotrail del Lessona DOC, in programma domenica 11 ottobre. Organizzata dall’ASD Splendor 1922 insieme al Circolo Lessona, la manifestazione propone due gare di trail e una camminata tra vigneti e boschi.

Nell’intervista realizzata tra i filari, Giuseppe Graziola illustra il progetto: "È una manifestazione che si svolge per la prima volta e fa parte dei festeggiamenti per i 50 anni della DOC. Rientra in un progetto complessivo che stiamo sviluppando come Enoteca regionale, Comune e produttori: utilizzare l’accesso ecologico, ecco perché “Eco”, alle zone del territorio che hanno una vocazione ambientale, paesaggistica e agroalimentare".

L’iniziativa guarda a esperienze già diffuse in altre aree del Piemonte: "Ho voluto utilizzare questo binomio, che è molto sfruttato in zone come le Langhe e il Monferrato: un movimento importante che consente di abbinare l’attività fisica e lo sport alla conoscenza dei luoghi e dei territori. In Piemonte e in tutta Italia si svolgono già manifestazioni di successo che utilizzano questo format".

Tre i percorsi disponibili: il trail lungo di 25 chilometri con 550 metri di dislivello positivo, quello breve di 16 chilometri con 390 metri di dislivello e la camminata di 8 chilometri. Il tracciato più lungo, ad anello, attraversa le vigne del Lessona DOC, i boschi morenici, le cascine e i belvedere fra Prealpi e Monte Rosa.

La giornata proseguirà anche dopo il traguardo, con ristoro e degustazioni: "All’arrivo ci sarà, per chi vorrà, una degustazione di vino e di riso del territorio. L’obiettivo è abbinare l’attività fisica a un corretto stile di vita, ma anche a un giusto godimento della vita, di questi luoghi e di quello che offre il Biellese".

Il ritrovo sarà al Palazzetto dello Sport di via per Masserano, a Lessona. Il ritiro dei pettorali è previsto sabato o domenica dalle 7.30. La partenza del percorso di 25 chilometri è fissata alle 9.30, quella del trail di 16 alle 9.45. A seguire prenderà il via la camminata, con iscrizioni il giorno stesso al costo di 7 euro.

Per le gare è possibile aderire sulla piattaforma WeDoSport fino al 7 ottobre. Le iscrizioni sul posto saranno riaperte soltanto se rimarranno posti disponibili.

Saranno premiati i primi cinque classificati maschili e femminili dei due trail e i primi di categoria. Ai primi 300 iscritti sono assicurati un premio di partecipazione e una medaglia.

Per informazioni: splendor1922@gmail.com.