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Running e Trail | 03 ottobre 2026, 19:00

Sport e solidarietà si incontrano a Pollone: in 200 alla terza Crono Trail Burcina FOTO e VIDEO

Il miglior tempo è stato ottenuto da primeggiato Gabriela Nicola e Valentina Vineis.

Sport e solidarietà si incontrano a Pollone: in 200 alla terza Crono Trail Burcina (servizio di Nicola Rasolo in esclusiva per Newsbiella.it)

Sport e solidarietà si incontrano a Pollone: in 200 alla terza Crono Trail Burcina (servizio di Nicola Rasolo in esclusiva per Newsbiella.it)

Il Biellese si conferma terra di sportivi guidati da un profondo senso di solidarietà. Nel pomeriggio di oggi, 3 ottobre, a Pollone, 200 persone, tra camminatori e corridori, hanno preso parte alla terza edizione della Crono Trail Burcina lungo un percorso di 3,8 chilometri. 

Una prova che ha impegnato singolarmente gli atleti ogni 30 secondi. Presenti anche i bambini, impegnati in una gara a loro interamente dedicata. Alla fine, hanno primeggiato Gabriela Nicola e Valentina Vineis che hanno ottenuto il miglior tempo sugli avversari. 

Visibilmente soddisfatti per i numeri raggiunti, in linea con le passate edizioni, gli stessi organizzatori: proprio loro hanno ricordato, nel corso della giornata, che il ricavato delle donazioni sarà devoluto in beneficenza per iniziative a favore della comunità.

g. c.

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