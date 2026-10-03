Sport e solidarietà si incontrano a Pollone: in 200 alla terza Crono Trail Burcina FOTO e VIDEO

Il Biellese si conferma terra di sportivi guidati da un profondo senso di solidarietà. Nel pomeriggio di oggi, 3 ottobre, a Pollone, 200 persone, tra camminatori e corridori, hanno preso parte alla terza edizione della Crono Trail Burcina lungo un percorso di 3,8 chilometri.

Una prova che ha impegnato singolarmente gli atleti ogni 30 secondi. Presenti anche i bambini, impegnati in una gara a loro interamente dedicata. Alla fine, hanno primeggiato Gabriela Nicola e Valentina Vineis che hanno ottenuto il miglior tempo sugli avversari.

Visibilmente soddisfatti per i numeri raggiunti, in linea con le passate edizioni, gli stessi organizzatori: proprio loro hanno ricordato, nel corso della giornata, che il ricavato delle donazioni sarà devoluto in beneficenza per iniziative a favore della comunità.