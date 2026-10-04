FuturAtletica protagonista ai Campionati Italiani su strada: bronzo per Chiara Munaretto

Ottimi risultati per FuturAtletica Piemonte ai Campionati Italiani Individuali di Corsa su Strada, disputati oggi, domenica 4 ottobre, a Grado. La formazione piemontese torna dalla trasferta friulana con una medaglia di bronzo e diversi importanti miglioramenti cronometrici.

La prestazione di maggior rilievo porta la firma di Chiara Munaretto, terza classificata nei 10 chilometri riservati alla categoria Promesse. L’atleta di FuturAtletica ha chiuso la prova in 34’00”, conquistando il bronzo al termine di una volata per le posizioni di vertice.

Un risultato particolarmente significativo anche dal punto di vista cronometrico. Munaretto ha infatti migliorato di ben 1’22” il proprio precedente primato personale sulla distanza, ottenuto esattamente un anno fa in occasione dei Campionati Italiani di Prato.

Per l’atleta piemontese si tratta dell’ennesima conferma in una stagione di altissimo livello. Dopo il bronzo conquistato nei 5000 metri ai Campionati Italiani assoluti e il titolo italiano Under 23, Munaretto aggiunge così un’altra medaglia nazionale, questa volta su strada, dimostrando una crescente competitività anche sulle distanze più lunghe.

Indicazioni molto positive sono arrivate anche dalla gara Allievi. Giuseppe Piazza ha concluso i 10 chilometri al 12° posto in 32’34”, migliorando di ben 50 secondi il proprio primato personale. Una prestazione che conferma il percorso di crescita dell’atleta, reduce da una stagione particolarmente positiva anche in pista. Nella stessa gara Thomas Gomes ha completato la prova in 37’28”, classificandosi al 71° posto.

Un altro importante miglioramento personale è arrivato nella prova Juniores femminile. Irene Cappio ha chiuso i 10 chilometri al 15° posto con il tempo di 39’41”, abbassando il proprio precedente limite di oltre un minuto. Un progresso significativo per un’atleta che sta progressivamente ampliando il proprio raggio d’azione verso le distanze più lunghe del mezzofondo.

Buona partecipazione anche nei 5 chilometri riservati alle Allieve. Marta Ricceri ha concluso al 42° posto in 20’14”, mentre Corinne Aurora Duoccio si è classificata 48ª con il tempo di 21’03”. Nella prova Juniores maschile erano invece al via Tommaso Bonino e Marco Lorenzon. Entrambi sono partiti regolarmente ma sono stati costretti al ritiro nel corso della gara.

Il bilancio della trasferta di Grado resta quindi molto positivo per FuturAtletica Piemonte: una medaglia di bronzo nazionale e tre importanti primati personali, a conferma della crescita del gruppo anche nelle competizioni su strada e della capacità degli atleti di confrontarsi con continuità ai massimi livelli nazionali.