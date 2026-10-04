Piogge intense, è online il nuovo Atlante di Arpa Piemonte

È disponibile sul Geoportale di Arpa Piemonte la nuova versione dell'Atlante delle piogge intense, il servizio WebGIS che permette di stimare, in qualsiasi punto del territorio regionale, le precipitazioni attese per eventi di diversa durata e probabilità di accadimento.

"L’Atlante consente di consultare le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica e di ricavare le corrispondenti altezze di precipitazione di progetto per durate comprese tra 10 minuti e 24 ore. Queste informazioni costituiscono un riferimento essenziale per la progettazione delle opere idrauliche, la gestione del territorio e la valutazione probabilistica delle portate di piena" spiega Arpa Piemonte.

L'aggiornamento parte dai risultati di un recente progetto dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdBPo), attraverso un gruppo di ricerca costituito alcune università italiane, dal titolo Caratterizzazione del regime di frequenza degli estremi idrologici nel distretto Po, anche considerando scenari di cambiamentoi climatico.

Le principali novità che migliorano il servizio sono l'estensione del dataset utilizzato, che passa dal periodo 1938-2010 al periodo 1928-2020, includendo quindi anche il decennio più recente. L'ampliamento delle serie storiche migliora la rappresentatività statistica delle elaborazioni e consente una descrizione più robusta dei fenomeni di precipitazione estrema e la risoluzione spaziale delle elaborazioni: il passo di griglia è stato fissato a 2,5 km per consentire di ottenere stime maggiormente rappresentative del comportamento pluviometrico alla scala territoriale in relazione alle informazioni puntuali (pluviometri) disponibili.

Rimane invece invariata l’interpolazione statistica basata sulla metodologia del kriging ordinario.

Interrogando la mappa, l’utente può consultare le tabelle delle piogge di progetto e i grafici delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica per tempi di ritorno di 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200 anni. Le stime sono disponibili utilizzando due differenti distribuzioni statistiche: la distribuzione di Gumbel a due parametri; la distribuzione GEV (Generalized Extreme Value) a tre parametri.

L’Atlante mette a disposizione i risultati ottenuti con entrambi i modelli, lasciando all’utente la scelta della distribuzione più adeguata allo specifico ambito di applicazione.

Contestualmente all’aggiornamento dell’Atlante, è stato adeguato il sistema di soglie pluviometriche utilizzate nell’ambito del Sistema di allertamento regionale.

Le soglie rappresentano uno degli elementi tecnico-scientifici di base impiegati dal Centro Funzionale Regionale di Arpa Piemonte per la valutazione degli scenari di rischio connessi alle precipitazioni intense e per le attività di previsione e allertamento sul territorio piemontese.