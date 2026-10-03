Cultura, dalla Regione 200mila euro per le società di mutuo soccorso: domande fino al 31 ottobre

La Regione Piemonte stanzia 200mila euro per sostenere la tutela e la valorizzazione delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi. È stato approvato il nuovo avviso 2026 destinato a finanziare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili, rinnovo degli impianti e degli arredi e restauro delle bandiere storiche. La misura, prevista nell’ambito della legge regionale per la tutela e la promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso, mette a disposizione complessivamente 200 mila euro di risorse regionali, suddivisi in 100 mila euro sull’annualità 2026 e 100 mila euro sull’annualità 2027.

«Le Società di Mutuo Soccorso sono una parte importante della storia del Piemonte, ma soprattutto sono un patrimonio che continua ad appartenere alle nostre comunità – dichiara l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Marina Chiarelli –. Dietro le loro sedi, le bandiere, gli arredi e i documenti ci sono generazioni di piemontesi che hanno costruito forme di solidarietà, partecipazione e aiuto reciproco quando ancora molte delle tutele che oggi conosciamo non esistevano. Con queste risorse interveniamo concretamente per preservare quei luoghi e quei segni, perché tutelare il patrimonio culturale significa anche riconoscere e trasmettere la storia sociale dei nostri territori».

L’avviso traduce questo obiettivo in interventi concreti: dalle opere sugli immobili alla manutenzione straordinaria, dall’adeguamento degli impianti al rinnovo degli arredi, fino al recupero delle bandiere storiche, testimonianze materiali dell’identità e della memoria delle Società di Mutuo Soccorso. Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale regionale www.bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/avviso-pubblico-finanziamento-societa-mutuo-soccorso-attivita-almeno-60-anni fino alle ore 12 del 31 ottobre 2026. Successivamente una Commissione procederà alla valutazione dei progetti e alla definizione dei contributi da assegnare. La misura si inserisce nelle politiche regionali di valorizzazione del patrimonio culturale piemontese e dà attuazione alla legge regionale che dal 1990 riconosce e tutela il valore storico, sociale e culturale delle Società di Mutuo Soccorso.