Tante cose da fare nel we del 3 e 4 ottobre

Tante cose da fare nel we del 2, 3 e 4 ottobre

Sabato 3 ottobre

- Pollone, Crono Trail Burcina

- Ronco Biellese 23a Sagra del Pailet

- Ponderano ore 21 "Rotte Nomadi" dalle 21 al polivalente ingresso libero

- Biella Piazzo, Cerimonia di Premiazione della VII edizione del Premio +bellezza in Valle, 15:45, presso l'Auditorium di Palazzo Gromo Losa

- Roppolo, Beeropù

- Cossato, notte bianca con "Motori sotto le stelle" dalle 19

- Masserano, Festival delle bande di Masserano - 3^ edizione, piazza del Mercato alle 17 e alle 21 a Teatro

- Gaglianico, alle ore 21 presso l'Auditorium Comunale spettacolo teatrale "Mariese, che tribulasiun!" presentato dalla compagnia teatrale "La Raganella"

- Camburzano, spazio ex farmacia, scambio di vestiti gratuito per bambini e neonati dalle 9,30 alle 12,30

- Biella, seconda Rievocazione del Circuito Motociclistico di Biella del 1939.

- Biella, alle 21, alla Camera del Lavoro della CGIL di Biella, in via Lamarmora, si terrà l’incontro "Un dialogo con la Palestina".

- Ponderano, dalle 10 alle 18, Albatros Indoor Ski invita i bambini delle elementari a provare gratis la sua pista indoor in via Cascina Nuova 27.

- Pollone, la Fondazione Famiglia Piacenza aderisce alla Giornata Nazionale ADSI

- Campiglia Cervo, santuario di san Giovanni d'Andorno, dalle 10 Festival Cre/azioni in Valle Cervo — Alchimie di Arte e Natura

- Valdilana, partenza dal Rifugio Sella di Baltigati "Turno di notte" spettacolo Teatrando

- Biella Chiavazza “Quegli anni ’80”

- Candelo, Fumetti al Ricetto

- Coggiola, aspettando il centenario Gruppo Alpini ore 17 processione Madonna delle Nevi

- Cossato, Villa Berlanghino, ospiterà l’open day dell’Istituto Civico Musicale «G. Rossini» e della Scuola di Musica Sonoria.

Domenica 4 ottobre

- Oasi Zegna, “Andar per funghi”

- Candelo, Fumetti al Ricetto

- Roppolo, Beeropù

- Roppolo, alla Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio di Roppolo il pianista Maurizio Mastrini dalle 17

- Viverone, viale Lungo Lago dalle 10 Mercatino degli Hobbisti

- Masserano, Festival delle bande di Masserano - 3^ edizione, Palazzo de Principi e teatro

- Oropa, via santuario di Oropa 480 dalle 9,30 Escursione al lago delle Bose

- Campiglia Cervo, santuario di san Giovanni d'Andorno, dalle 10 Festival Cre/azioni in Valle Cervo — Alchimie di Arte e Natura

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"

- Ronco Biellese 23a Sagra del Pailet

- Valdilana, via Marconi 23 alle 11 Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice"

- Biella - Ronco, Musei in rete tra Biella e Ronco: alla scoperta della storia della terracotta

- Sandigliano, Primo Grande Raduno dei loro rescue

- Valdilana, parco Reda, “4 Passi & 1 Boccone”

- Biella, quinta e ultima tappa del Giro Handbike 2026, giunto alla sedicesima edizione.

- Lessona, Prevostura MTB

- Graglia, 7° Giornata della Fratellanza e della Pace dal titolo "Madre Terra"

- Oropa, Vertikal Tovo

MOSTRE

- Biella, Fatti ad Arte fino al 18 ottobre

- Dal 3 al 18 ottobre il Salone delle Carrozze di Villa Mossa ospiterà "Occhieppesi nel mondo", una mostra dedicata all’emigrazione occhieppese.

- Biella, Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella n.10 fino al 29 novembre, PIETRA, il tempo scolpito

- Biella, fino all'11 ottobre Biella, via G. Arnulfo 15/a Mostra documentaria "Bosone e gli altri. Personaggi e vicende del Medioevo biellese". Venerdì 2 ottobre APERTURA SERALE dalle 18:00 alle 22:00 domenica 4 ottobre dalle 15:00 alle 19:00 domenica 11 ottobre dalle 15:00 alle 19:00; Dal lunedì al venerdì la mostra sarà visitabile previa prenotazione dalle ore 15:00 alle 16:30.

- Valdilana — Mostra "Luccicanza" di Chiara Camoni, Casa Zegna, dal 24 maggio al 22 novembre, domeniche 11:00-17:00 (ad agosto aperto tutti i giorni). a cura di Ilaria Bonacossa

- Donato — Mostra sull'acqua, Centro di Documentazione sull'Emigrazione, dal 5 luglio all'11 ottobre, 14:30-18:30. "Chiare, fresche e dolci. Le nostre acque: una ricchezza"

- Sala Biellese — Mostra "Ritrattə Partigiane", Casa della Resistenza, dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica 10:00-12:00 e 15:00-18:00

- Masserano — Visite guidate al Palazzo dei Principi, tutti i fine settimana, dal 14 marzo al 1 novembre, ore 15:00-18:00. visite guidate alle 15, 16 e 17

- Pettinengo, Museo delle Migrazioni fino al 17 ottobre, Mostra "Il fischietto nel mondo, dalle Alpi biellesi alla Sardegna" Orario: domenica dalle 15.00 alle 19.00

- BI-BOx Artspace - Via Italia 38, Biella fino al 31 ottobre Mostra collettiva "Variazioni sul blu"