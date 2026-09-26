Ue, Fidanza (FdI): "Discorso von der Leyen conferma stretta su migranti'

(Adnkronos) - Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "conferma la linea" che dettata dalla "maggioranza alternativa" al Parlamento europeo, costituita da Popolari, Conservatori e i gruppi alla loro destra. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia (Ecr) Carlo Fidanza a "Voci dal Parlamento" dell'Adnkronos, offrendo un giudizio positivo sulla parte del discorso relativa al capitolo sulla migrazione ma coomplessivamente "in chiaroscuro".