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Video | 26 settembre 2026, 15:12

Ue, Fidanza (FdI): "Discorso von der Leyen conferma stretta su migranti'

Ue, Fidanza (FdI): &quot;Discorso von der Leyen conferma stretta su migranti'

(Adnkronos) - Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "conferma la linea" che dettata dalla "maggioranza alternativa" al Parlamento europeo, costituita da Popolari, Conservatori e i gruppi alla loro destra. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia (Ecr) Carlo Fidanza a "Voci dal Parlamento" dell'Adnkronos, offrendo un giudizio positivo sulla parte del discorso relativa al capitolo sulla migrazione ma coomplessivamente "in chiaroscuro". 

 

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