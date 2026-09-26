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Video | 26 settembre 2026, 15:12

Italia-Belgio, Favi: "Crediamo nella robotica subacquea, settore chiave per difesa e non solo"

Italia-Belgio, Favi: &quot;Crediamo nella robotica subacquea, settore chiave per difesa e non solo&quot;

(Adnkronos) - "Abbiamo lavorato a lungo per mettere questo evento in programmazione per la promozione del sistema Paese e del questo settore. Noi crediamo nella complementarietà tra Italia e Belgio e nell'importanza del settore della robotica subacquea dalla difesa all'economia, alla tutela ambientale". Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Belgio, Federica Favi, in un'intervista a Ostenda, a margine dell'iniziativa della "Giornata industriale Italia-Belgio 2026 - Oltre la Superficie: il Futuro del Settore Underwater", organizzata da ICE-Agenzia e Blue Cluster con il supporto istituzionale dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles. 

 

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