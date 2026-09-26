Ue-Canada, Procaccini (FdI): "Incomprensibile 'special membership', così si va contro gli Usa"

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(Adnkronos) - "Io credo che si debbano avere i rapporti migliori possibili con il Canada e noi perseguiamo l'alleanza con l'Occidente, e questo riguarda naturalmente tutti i Paesi occidentali. Ritengo incomprensibile e assolutamente fuori luogo questa improvvisa e improvvida proposta di creare una sorta di 'special membership' per il Canada: è qualcosa di cui nessuno sa cosa sia, perché non è prevista nei trattati". Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, Nicola Procaccini. "