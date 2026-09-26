Fallaci: Cisint (Lega) , "Raccogliere il testimone di Oriana contro Eurabia. Pronti a cambiare le cose con norme e sanzioni"

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(Adnkronos) - "Non difendere il proprio territorio, la propria casa, i propri figli, la propria dignità, la propria essenza è contro la ragione". Con queste parole l'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint ha aperto il suo intervento di tributo a Oriana Fallaci, denunciando un'Europa "che non è più Europa, ma Eurabia" e che con la sua "mollezza, inerzia e cecità si sta scavando la propria tomba". Cisint ha sottolineato la necessità di contrastare l'Islam politico "già presente a casa nostra e denunciato dai report dei maggiori Paesi dell'Unione Europea, come Francia, Germania e Austria", annunciando un'iniziativa legislativa mirata a tracciare i finanziamenti alle organizzazioni legate alla Fratellanza Musulmana.