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Video | 26 settembre 2026, 16:05

Ceuta: Fidanza (FdI), "Su immigrazione bocciate le regolarizzazioni di massa, passa la linea del centrodestra"

Ceuta: Fidanza (FdI), &quot;Su immigrazione bocciate le regolarizzazioni di massa, passa la linea del centrodestra&quot;

(Adnkronos) - "Nel testo approvato ci sono due elementi molto importanti. Il primo è la critica nei confronti delle regolarizzazioni di massa approvate dal governo Sanchez: le regolarizzazioni di massa sono un fattore di attrazione e per questo vengono giudicate negativamente dalla maggioranza di quest'aula. Il secondo aspetto riguarda direttamente l'Italia, perché gli emendamenti delle sinistre e del Movimento 5 Stelle per criticare la scelta italiana di sospendere Schengen con la Spagna sono stati sonoramente bocciati". Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza a margine del voto sulla risoluzione dei fatti di Ceuta in Sessione Plenaria a Strasbrugo 

 

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