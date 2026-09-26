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Video | 26 settembre 2026, 16:10

ECR ricorda Charlie Kirk, Cavedagna (FdI), "Ricordo Charlie Kirk difesa di dibattito, pluralismo e libertà"

ECR ricorda Charlie Kirk, Cavedagna (FdI), &quot;Ricordo Charlie Kirk difesa di dibattito, pluralismo e libertà&quot;

(Adnkronos) - "Commemorare Charlie Kirk significa difendere i principi cardine delle nostre democrazie: la libertà di espressione, il diritto al dissenso e il confronto aperto delle idee". Lo ha affermato Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d'Italia - ECR, a margine del flash mob organizzato al Parlamento europeo. "Di fronte a tragici episodi di odio politico e intolleranza, la risposta delle istituzioni deve essere la riaffermazione ferma del pluralismo, garantendo che ogni voce possa esprimersi senza timore di violenza o censura", ha concluso l'eurodeputato. 

 

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