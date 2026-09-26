Oasis, allarme secondary ticketing. Codacons annuncia esposto a Procura: "Biglietti fino a 10mila euro"

(Adnkronos) -

Prezzi gonfiati, possibili biglietti falsi e annunci sulle piattaforme non autorizzate. La storia si ripete, questa volta al centro del mirino ci sono i tre concerti-evento degli Oasis in programma nel 2027 allo Stadio Olimpico di Roma, il 26, 29 e 30 luglio.

L'unica vendita autorizzata è in corso proprio in questi giorni: è cominciata ieri, venerdì 25 settembre, e prosegue oggi, sabato 26, e continuerà fino a domani, domenica 27 settembre, con tre finestre di vendita ogni giorno. I fan vengono informati direttamente, tramite email, della finestra a cui potranno accedere e dell’orario. I prezzi standard dei biglietti per le date italiane sono fissi e varieranno da €92,29 a €276,86 commissioni incluse.

I più fortunati che hanno già acquistato i biglietti possono far partire già il countdown. Mentre chi è ancora in attesa di ricevere il codice univoco e non trasferibile, c'è speranza fino a domani. Ma a poche ore dall'apertura della vendita ufficiale è già

allarme secondary ticketing

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Diversi biglietti, senza nessuna certezza che siano autentici, sono già comparsi sulle piattaforme non autorizzate. Come, ad esempio, Vinted, dove un utente propone un biglietto per il parterre per la data del 29 luglio 2027 a 800 euro, che diventano 840,70 con le commissioni della piattaforma. Il prezzo ufficiale dovrebbe essere, per il parterre, circa 207 euro.

A denunciare il fenomeno è il Codacons, che sta monitorando in queste ore i siti secondari specializzati nella vendita di biglietti per eventi e concerti: "A poche ora dall’apertura della vendita ufficiale, i biglietti per i concerti romani degli Oasis sono finiti sui siti di secondary ticketing con prezzi che al momento arrivano a sfiorare i 10mila euro a singolo biglietto".

"Esattamente come ave vamo previsto, nonostante la macchinosa procedura prevista per la vendita dei biglietti, questi sono comparsi in modo immediato sulle piattaforme estere di secondary ticketing a tariffe astronomiche – spiega il Codacons – Il prezzo per un singolo biglietto arriva stamattina a sfiorare i 10mila euro per la data allo stadio Olimpico del 26 luglio, mentre per le altre date romane i listini massimi variano tra i 5mila e i 7mila euro".

Si tratta "di un ricarico di oltre il 1.400% rispetto al prezzo ufficiale del biglietto più costoso, il 'Pre-Show Fan Experience', che da listino costa 651,36 euro – evidenzia l’associazione – Il rischio, tuttavia, è che oltre a biglietti a prezzi folli compaiano sul web anche vere e proprie truffe a danno di chi, in queste ore, sta cercando di accaparrarsi un biglietto per le date romane della band". Per questo il Codacons ha deciso di presentare sul caso un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, Agcom e Polizia Postale, "chiedendo di attivarsi con urgenza per oscurare i siti che vendono biglietti a prezzi maggiorati e indagare su possibili reati a danno dei consumatori", fa sapere l'associazione dei consumatori.