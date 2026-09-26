Biolcati, riparte da Muggia e fa sognare il Biellese prima di affrontare l’Isola di Ponza FOTO

Dalla conquista dell’oro a Trieste al ruolo di modella e testimonial per un brand australiano di occhialini, fino alla nuova grande sfida in mare ad alto tasso d’adrenalina. Un percorso straordinario che affianca i successi atletici di livello internazionale all'impegno professionale come Disability Manager e Formatrice Professionale.

MUGGIA / TRIESTE / PONZA – Michela Aruni Biolcati, volto noto e stimato nel territorio biellese per i suoi successi sportivi e lavorativi, ha riaperto la stagione in acque libere nel Mare di Trieste portando a casa un eccezionale oro di categoria nel nuoto pinnato. Un risultato straordinario ottenuto grazie a un costante allenamento che le ha permesso di staccare un tempo di ben 4 minuti e mezzo inferiore rispetto alla gara disputata a luglio.

A fare da apripista a questo successo è stata la partecipazione, la settimana precedente a Muggia, all'evento inclusivo "Senza Frontiere", organizzato dall'amico Jean. In questa cornice, Biolcati ha dato prova della sua solita grinta: insieme ad altri due atleti ha formato una rappresentativa di nuoto pinnato paralimpico affiancata dagli amici della Guardia di Finanza di Modena. La giornata è poi proseguita con la gara FINP sulla distanza dei 1200 metri (suddivisi tra dorso e rana) e si è conclusa nel pomeriggio con una dimostrazione di nuoto pinnato adattato con Monopinna, indossando nuovamente la sua amata Jen, la monopinna firmata C4 e prodotta da Massimo N.

L'evento ha riservato anche una sorpresa speciale sul piano dell'immagine: Michela Aruni è stata infatti scelta come modella paralimpica e testimonial per un noto brand di occhialini da nuoto australiani.

"L'evento organizzato da Jean è stato veramente bello: rappresentare lo sport paralimpico e la mia disciplina, il pinnato, è stato fantastico," ha raccontato l'atleta biellese. "Durante la manifestazione è stato realizzato un servizio fotografico come testimonial per l'utilizzo degli occhialini australiani, che posso assicurare essere fantastici. Inoltre è stato davvero divertente, a distanza di settimane, rivedere il reel dell'evento e ripercorrere quei bellissimi momenti."

Ora per Michela Aruni, lottatrice in tutti i sensi, si apre una nuova avventura. L'atleta si sta preparando per un appuntamento di altissimo livello: la Traversata dell'Isola di Ponza. Per l'occasione vestirà i panni di capitano della staffetta della sua squadra lungo un percorso di 5 km e sarà l'ultima staffettista in acqua, assumendosi la responsabilità diretta del risultato finale.

"Non ho mai capitanato una staffetta in mare aperto: è una nuova sfida," conclude Biolcati con il suo consueto entusiasmo. "Speriamo di portare a casa un altro buon risultato, ma la cosa più importante resta sempre divertirsi."