Dal Nord Ovest - Precipita con il paracadute, morto un 43enne

Tragedia questo pomeriggio a Cumiana dove intorno alle 13 si è verificato un incidente con un paracadute.

Un uomo di 43 anni che si era lanciato con aereo è precipitato da un'altezza di diversi metri e impattato violentemente sul terreno. Chi era con lui ha chiamato il 112 e, al telefono con l'infermiere del nucleo di Valutazione della Centrale Operativa del 118 di Torino, ha ricevuto le indicazioni necessarie per iniziare il massaggio cardiaco.

Pochi minuti dopo sono arrivati un'ambulanza e l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. I sanitari hanno proseguito le manovre rianimatorie anche durante il trasporto in elicottero all'ospedale al CTO.

L'uomo però è deceduto al suo arrivo in ospedale per i molteplici traumi. Sull'esatta dinamica indagano i Carabinieri intervenuti sul posto.