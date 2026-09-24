Biella, modifiche alla viabilità in via Piemonte fino al 25 settembre

Modifiche alla viabilità in via Piemonte, all’angolo con via Rosmini, per consentire alcuni lavori urgenti di manutenzione della rete idrica e fognaria eseguiti per conto di Cordar Biella Servizi.
L’ordinanza comunale numero 835 del 24 settembre 2026 dispone il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e il divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli al seguito del cantiere.
Il provvedimento riguarda entrambe le corsie di via Piemonte nel tratto compreso tra via Rosmini e via Lombardia, oltre alla chiusura della corsia a salire di via Rosmini in prossimità dell’incrocio con via Piemonte.
Le modifiche alla circolazione sono previste fino alle ore 18 del 25 settembre 2026.
Qualora necessario, sarà inoltre sospesa la circolazione pedonale sul marciapiede interessato dal cantiere, con i pedoni indirizzati sul lato opposto della strada attraverso gli attraversamenti presenti.
Il provvedimento è stato adottato per consentire il regolare svolgimento degli interventi sulla rete idrica e fognaria.