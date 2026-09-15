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Ultim'ora | 15 settembre 2026, 20:08

Bologna, manichino di Valditara alle finestre del liceo Minghetti: "Nemico degli studenti"

Bologna, manichino di Valditara alle finestre del liceo Minghetti: &quot;Nemico degli studenti&quot;

(Adnkronos) - Un manichino raffigurante il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, è stato appeso oggi, martedì 15 settembre, in mattinata in occasione del primo giorno di scuola, a una delle finestre del Liceo Minghetti a Bologna. A organizzare la protesta è stato il collettivo di opposizione studentesca Osa.  

"Meloni e Valditara sono nemici degli studenti e delle studentesse", hanno detto gli attivisti che in un cartellone hanno sottolineato: "Il futuro non è scritto, conquistiamolo. Respingiamo guerra, razzismo e imperialismo". 

 

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