Cina, crescono le vendite al dettaglio di beni e servizi nei primi 8 mesi 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Le vendite al dettaglio complessive di beni e servizi in Cina, un importante indicatore della solidità dei consumi del Paese, sono aumentate del 2,5% su base annua nei primi otto mesi del 2026, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi.Nel periodo gennaio-agosto, le vendite al dettaglio di servizi sono cresciute del 4,9% su base annua, superando l'incremento dell'1% registrato dalle vendite di beni, secondo l'Ufficio nazionale di statistica.Tra le diverse categorie di servizi, le vendite al dettaglio di servizi di comunicazione e informazione, di consulenza turistica e noleggio e di servizi culturali, sportivi e ricreativi hanno registrato una crescita relativamente rapida.Nei primi otto mesi, le vendite al dettaglio di beni di consumo, comprese quelle di prodotti e i ricavi derivanti dal settore della ristorazione, hanno raggiunto complessivamente i 32.760 miliardi di yuan (circa 4.840 miliardi di dollari USA), in aumento dell'1,1% su base annua, secondo i dati.Le vendite al dettaglio online di beni e servizi hanno raggiunto i 13.480 miliardi di yuan, con un incremento del 4,6%. Del totale, le vendite di prodotti online sono aumentate del 4,3%, attestandosi a 8.420 miliardi di yuan, mentre quelle di servizi online sono cresciute del 5,1%, raggiungendo i 5.060 miliardi di yuan.Nel solo mese di agosto, le vendite al dettaglio di beni di consumo si sono attestate a 3.980 miliardi di yuan, in aumento dello 0,4% su base annua.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-