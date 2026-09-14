Cerrione, in pensione il maestro Ermanno Bertagnolio: il grazie dell’amministrazione comunale

Spesso si cercano le parole adatte per ricordare e ringraziare un docente quando va in pensione. Ma ricordare gli anni trascorsi, anche un po' insieme, diventa molto emozionante.

Oggi, lunedì 14 settembre, il maestro Ermanno Bertagnolio sarà in quiescenza. Lo comunica il vicesindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola: "In servizio nella nostra scuola primaria di Cerrione dal 2013, nonché residente in paese, raggiungerà la meritata pensione. Desideriamo ringraziarlo per il suo impegno, la gentilezza, la pazienza, i sorrisi e gli insegnamenti. Lascia a tanti studenti, famiglie, colleghi ed all’amministrazione comunale un grande esempio di guida per aver fatto crescere i nostri ragazzi con pazienza, passione e con tanti sorrisi incoraggianti. Porteremo con noi tutto ciò che ha seminato. Buona Pensione".