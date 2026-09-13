Formula 1, oggi Gp Spagna: orario, griglia di partenza e dove vederlo

(Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista per il quattordicesimo appuntamento della stagione. Dopo il grande successo di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia, si corre il Gp di Madrid oggi, domenica 13 settembre. Si riparte dalla fenomenale pole position di Lando Norris, primo poleman della storia del Madring, proprio davanti alla Mercedes del leader del Mondiale Antonelli. Ecco orario del Gp di Spagna, griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Madrid di oggi, domenica 13 settembre:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Liam Lawson (Red Bull)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Carlos Sainz (Williams)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Oliver Bearman (Haas)

22. Lance Stroll (Aston Martin)

Il Gp di Madrid inizierà alle 15 e verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 18).