Indonesia, persi i contatti con un traghetto passeggeri: 243 persone a bordo

(Adnkronos) -

Un traghetto con 243 persone a bordo è scomparso nel Mar di Giava, in Indonesia, dopo che le autorità marittime hanno perso i contatti con la nave durante una traversata in condizioni di maltempo. L'imbarcazione, la Virgo Transport 8, era partita il 12 settembre da Surabaya, nella provincia di Giava Orientale, ed era diretta verso Banjarmasin, nel Kalimantan Meridionale, sull'isola del Borneo. L'ente preposto ha dichiarato: "Al momento di questa dichiarazione, la nave non può essere contattata e la sua posizione è sconosciuta".

La segnalazione della perdita di contatto è arrivata nelle prime ore del 13 settembre, mentre il traghetto si trovava lungo la rotta tra le due città. Le autorità indonesiane hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca e soccorso, inviando una squadra verso quella che viene considerata l'ultima posizione nota della nave.

"Abbiamo ricevuto la segnalazione della perdita di contatto con la nave Virgo Transport 8 e abbiamo immediatamente inviato degli agenti (...) verso l'ultima posizione nota stimata" del traghetto, ha dichiarato I Putu Sudayana, responsabile dell'agenzia di ricerca e soccorso di Banjarmasin.

L'agenzia di ricerca e soccorso indonesiana ha confermato che, al momento, la posizione del traghetto resta sconosciuta. "Al momento di questa dichiarazione, la nave non può essere contattata e la sua posizione è sconosciuta", hanno riferito le autorità, mentre proseguono le operazioni per individuare l'imbarcazione e le persone a bordo.

L'Indonesia, configurandosi come un arcipelago composto da 17.000 isole, utilizza i traghetti come infrastruttura di trasporto primaria, data la maggiore economicità e accessibilità delle rotte marittime rispetto al comparto aereo. La carente applicazione degli standard di sicurezza determina tuttavia un tasso di incidenti marittimi significativamente elevato.

L'allarme per la sicurezza dei collegamenti marittimi arriva dopo altri gravi incidenti avvenuti nella regione. Nelle Filippine, il bilancio delle vittime di un incendio a bordo di un traghetto è salito a 76 morti, mentre le autorità hanno avviato le procedure per l'identificazione delle salme.

Parallelamente, al largo di Bali un incendio è divampato su un altro traghetto, provocando un morto. In questo caso, 172 persone sono state tratte in salvo dalle squadre impegnate nelle operazioni di soccorso.