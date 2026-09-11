Venezia 83 giovani talenti e innovazione al centro dell'evento firmato BeGreat

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(Adnkronos) - Nel corso dell'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si è svolto l'evento 'The future is human - Every great story starts before success', organizzato da Be Great - Growing our sports talent, dedicato ai giovani talenti e al valore della persona nell'era dell'intelligenza artificiale. L'evento ha riunito rappresentanti del mondo dello sport, della cultura, dell'impresa e dell'innovazione per riflettere sui percorsi che precedono il successo. Al centro della serata il racconto di storie costruite attraverso impegno, sacrificio e opportunità. Tra gli interventi, quello di Greta De Salvia, Ambassador di BeGreat e atleta di salto ad ostacoli, dedicato alla missione del progetto e al sostegno dei giovani.