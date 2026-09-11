Bartoli (Cts), 'in Italia cresce la cultura del lascito solidale'

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(Adnkronos) - "La scelta di destinare una quota dei propri beni al no-profit si sta dimostrando sempre più diffusa tra i cittadini. Non parliamo più di un tabù o di un atto riservato a grandi patrimoni, ma di un gesto consapevole e democratico che genera un fondamentale effetto domino per sostenere le attività delle associazioni e tutelare le persone più vulnerabili". Lo ha detto Rossano Bartoli, portavoce del Comitato testamento solidale e presidente della Lega del filo d'oro, intervenendo a Roma all'evento 'Effetto domino: la generosità che muove il mondo'.