Enti e imprese di Cina e Italia esplorano la cooperazione nel settore tech

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) - Più di 40 istituzioni governative, organismi di ricerca e imprese provenienti dalla Cina e dall'Italia si sono riunite lunedì in occasione dell'Evento Chengdu-Italia di matchmaking sui risultati scientifici e tecnologici, per esplorare nuove possibilità di cooperazione incentrata sull'innovazione.Durante l'evento l'associazione italiana Netval ha presentato la Knowledge Share Platform, una piattaforma di matchmaking per l'innovazione progettata per mettere in contatto domanda e offerta nel settore."In questo caso, Knowledge Share potrebbe rivelarsi molto utile per l'ecosistema dell'innovazione di Chengdu come strumento di valorizzazione della ricerca", ha dichiarato Federico Novembrini, responsabile del progetto Knowledge Share di Netval. Ha spiegato che la piattaforma consente a investitori e imprenditori di accedere a informazioni su progetti imprenditoriali, tecnologie brevettate e competenze provenienti dall'ecosistema della ricerca.Sono stati firmati accordi di cooperazione tra aziende di Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, e le loro controparti italiane."Abbiamo firmato un accordo di cooperazione con il nostro partner italiano su un robot per impieghi speciali. Noi ci concentreremo sulla ricerca e sullo sviluppo del prodotto, mentre loro saranno responsabili dell'espansione commerciale", ha dichiarato Sun Pihong, presidente della Chengdu Skysoft Information Technology Co., Ltd. Sun ha spiegato che il robot dotato di intelligenza artificiale è progettato principalmente per progetti ingegneristici e operazioni di soccorso d'emergenza e presenta ampie prospettive di applicazione in Italia."Questo evento ci ha fornito un'eccellente piattaforma per intrattenere scambi B2B faccia a faccia con le aziende italiane", ha dichiarato Wen Haiyan, direttrice generale della Sichuan Anaji Electric Power Technology Co., Ltd. Ha spiegato che la sua azienda ha inoltre avviato una cooperazione con un partner italiano durante l'evento e prevede di sviluppare un dispositivo mobile per la generazione di energia elettrica alimentato a energia solare destinato al mercato italiano, dove l'abbondante irraggiamento solare e gli elevati costi dell'elettricità generano una forte domanda.L'evento è stato organizzato dall'Ufficio per la scienza e la tecnologia di Chengdu, con il Tianfu International Technology Transformation Center nel ruolo di co-organizzatore esecutivo, e ha ricevuto il sostegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) e della Camera di Commercio Italiana in Cina.(ITALPRESS).- Foto Xinhua -